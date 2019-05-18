Підліток потрапив під електричку в Києві, першу допомогу йому надали патрульні поліцейські. ВIДЕО

На місці інспектори виявили юнака з сильною кровотечею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу патрульної поліції.

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Хлопець перебував у стані шоку, кричав від болю і намагався встати.

"Патрульні заспокоювали його, щоб він не нашкодив собі різкими рухами. Водночас правоохоронці оглядали пошкодження хлопця і зупиняли кровотечу. До приїзду медиків інспектори надали 15-річному підлітку всю необхідну домедичну допомогу та повністю зупинили кровотечу. Надалі постраждалого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Пізніше очевидці повідомили, що хлопець йшов залізничною колією в навушниках, тому не чув звукові сигнали електропоїзда. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не встиг повністю зупинитися.

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