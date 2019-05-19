Колишнього найманця із танкового батальйону "ЛНР" затримано на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За словами затриманого, він подався до Луганська на заробітки. Після прибуття на автовокзал познайомився з місцевим жителем, який за чаркою запропонував вступити до танкового підрозділу бойовиків.

Погодившись на пропозицію, чоловік із новим товаришем вирушив до місцевого "військкомату", де йому видали зброю, форму, призначили на посаду водія і направили в танковий батальйон у місто Брянка. Через деякий час, коли підрозділ найманців РФ почали відправляти на передові позиції, він, злякавшись, покинув лави бойовиків.

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Згодом, повернувшись додому, житель Луганщини вирішив піти на контрактну службу до українського війська.

Наразі чоловіка передали в Службу безпеки України, де він активно співпрацює з правоохоронцями.

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