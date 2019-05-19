Очікуємо, що завтра новообраний Президент представить свій порядок денний для країни, - Яценюк. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НФ.

"Парламент має проявити максимальну співпрацю з новообраним Президентом. А Президент має запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інавгурації, ми очікуємо на порядок денний в його промові", - підкреслив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час спілкування з журналістами у неділю, 19 травня.

Яценюк зазначив, що схвалює рішення парламенту щодо проведення інавгурації 20 травня, а не сьогодні, в День пам'яті жертв політичних репресій: "Думаю, що насамперед це добре для новообраного Президента. У день національного трауру і в день вшанування національної трагедії негоже було б, щоб новообраний Президент складав присягу".

"Дуже важливо, що завтра під час урочистостей новообраний Президент складе присягу і представить свій план дій для країни", - сказав він.

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Яценюк нагадав, що фракція "Народний фронт" представила свій план із трибуни парламенту 17 травня: "Очікую, що, в принципі, базові підходи будуть однаковими. Потрібна всеосяжна реформа Конституції, необхідне скасування імунітету, зменшення кількості народних депутатів. Необхідна, зрештою, ліквідація обласних державних адміністрацій. Необхідна реформа політичної системи".

"Важливо, що новообраний Президент запропонує стосовно відновлення територіальної цілісності України, який у нього є план. Надзвичайно важливо, який пакет економічних законів буде запропонований Президентом. Так само парламент буде очікувати кадрових пропозицій від новообраного Президента", - зазначив лідер "Народного фронту".

На його думку, парламент готовий до співпраці з Президентом: "Усі ці дискусії про дострокові вибори чи планові - це марна дискусія. Бо про що йдеться? Чи (вибори) на два місяці раніше, чи на два місяці пізніше? Не про це йдеться. А про те, чи порушується Конституція України, чи не порушується. І новообраний Президент чітко заявив про те, що він не буде схожим на своїх попередників. А це означає, що він має гарантувати Конституцію".

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"Тому парламент має проявити максимальну співпрацю з новообраним Президентом. А Президент має запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інавгурації, ми очікуємо в його промові порядку денного", - наголосив Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналістів, він підкреслив, що "Народний фронт" вийшов із коаліції, аби сформувати нову: "Новий Президент, новий порядок денний, нова коаліція".

Парламент ухвалює рішення і продовжує працювати, зазначив Арсеній Яценюк: "Це ще один доказ того, що парламент працює і має допрацювати свою каденцію до 27 жовтня. А далі народ України визначиться, кого і які політичні сили підтримувати".

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Сьогодні Арсеній Яценюк і народні депутати фракції "Народний фронт" взяли участь у церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", а представники НФ та члени партії вшанували пам'ять жертв політичних репресій по всій країні.