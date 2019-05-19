Україна перебуває на шляху до європейського майбутнього, і це надзвичайно важливо, - Йованович. ВIДЕО

У ролику, оприлюдненому на YouTube посольства, вона розповіла про прогрес, досягнутий Україною з часів Революції Гідності, передає Цензор.НЕТ.

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"Я згадую різні досягнення, наприклад, стабілізацію економіки, співробітництво в рамках програм МВФ. Це було складно, але це означає, що фундаментальні принципи в Україні зміцнили або незабаром зміцніють", - заявила вона.

Вона нагадала, що йдуть реформи в сфері освіти, пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та зазначила, що для їхнього завершення необхідно багато років.

"Україна перебуває на шляху до європейського майбутнього і це надзвичайно важливо. Я бачу прогрес в боротьбі з корупцією. Корупція не подолана, але був досягнутий прогрес, як введення Антикорупційного суду цього року", - впевнена Йованович.

Нагадаємо, кілька ЗМІ написали про відкликання посла США з України.

За їхніми даними, дипломат повернеться в США 20 травня. 19 травня запланована інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського.

Пізніше представник Державного департаменту США підтвердив, що американський посол в Україні Марі Йованович покине свій пост у травні.