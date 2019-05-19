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19.05.19 23:23

Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В урядовому кварталі Києва провели репетицію інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. До будівлі парламенту нікого не пускають.

Про це повідомляє кореспондент Громадського, інформує Цензор.НЕТ.

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В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента. У репетиції церемонії біля будівлі Верховної Ради брав участь Володимир Зеленський.

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ в Раду ввечері 19 травня.

Водночас, доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує почати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Держміністр у справах ООН Великої Британії Ахмад приїде на інавгурацію Зеленського, - посольство

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Фото: Ангеліна Карякіна

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