Біля Верховної Ради провели репетицію інавгурації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Громадського, інформує Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019

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В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента. У репетиції церемонії біля будівлі Верховної Ради брав участь Володимир Зеленський.

Правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ в Раду ввечері 19 травня.

Водночас, доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує почати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

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Фото: Ангеліна Карякіна