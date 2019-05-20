"100% допомагатиму там, де потрібно", - Клімкін розповів про суперові розмови із Зеленським. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Сніданок з 1+1".
Він розповів, що у нього було кілька суперових розмов, остання - позавчора, тобто 18 травня.
"Ми дуже добре поговорили. Я сказав, що 100% допомагатиму там, де потрібно, а це буде потрібно, як відчуваю, оскільки міжнародний контекст насправді дуже складний. Ми сьогодні вичерпали резерв міжнародної підтримки без мегазмін всередині країни. Але залишатися, я вважаю, неправильним зараз, а потім подивимося", - сказав Клімкін.
Дипломат підкреслив, що сказав Зеленському, що буде на прямому зв'язку на 100%.
"А після виборів подивимося. Життя змінюється і у нас буде багато перезавантажень", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін написав заяву про відставку.