Демарш на інавгурації: глава СБУ Грицак і командувач ССО Луньов не віддали честь Зеленському. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Це сталося під час представлення родів українського війська новоспеченому верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Грицак і його заступники подали рапорти про відставку

Під час представлення силовиків президенту Володимиру Зеленському також були присутні глава Міноборони Степан Полторак, глава МВС Арсен Аваков, голова Генштабу Віктор Муженко, командувач сухопутних військ Сергій Попко, командувач повітряних сил Сергій Дроздов, командувач військово-морських сил, десантно-штурмових військ Михайло Забродський, командувач сил спеціальних операцій Ігор Луньов, командувач Військово-Морських Сил України адмірал Ігор Воронченко, глава СБУ Василь Грицак, голова прикордонної служби Петро Цигикал, глава Нацполіції Сергій Князєв, глава ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан.