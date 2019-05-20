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20.05.19 14:19

"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський увійшов до будівлі адміністрації президента України на вул.Банковій у Києві.

Зеленський прибув на вул.Банкову в оточенні охорони і своїх соратників - Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Андрія Богдана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео Олег Богачук

Дорогою до Адміністрації Зеленського також супроводжували кілька сотень простих громадян, які чекали на нього в Маріїнському парку та біля будівлі Верховної Ради.

Біля адміністрації президента були відкриті ворота металевого паркану, і всі охочі змогли підійти до адмінбудівлі.

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Зеленський увійшов до будівлі адміністрації президента України під вітальні вигуки своїх прибічників.

Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 01
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 02

Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 03
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 04

Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 05
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 06
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 07
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 08
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 09
Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!: Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента 10

Фото Олег Богачук

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