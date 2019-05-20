"Не відсікаємо людей! Бульвар відкритий!": Зеленський пішки пройшов від Ради до будівлі Адміністрації Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський прибув на вул.Банкову в оточенні охорони і своїх соратників - Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Андрія Богдана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відео Олег Богачук
Дорогою до Адміністрації Зеленського також супроводжували кілька сотень простих громадян, які чекали на нього в Маріїнському парку та біля будівлі Верховної Ради.
Біля адміністрації президента були відкриті ворота металевого паркану, і всі охочі змогли підійти до адмінбудівлі.
Зеленський увійшов до будівлі адміністрації президента України під вітальні вигуки своїх прибічників.
Фото Олег Богачук