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20.05.19 16:23

"Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський просить українців звертатися до нього не по імені та по батькові, а просто по імені.

"Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Звертаюся до всіх українців і хочу попросити вас, щоб не називали мене Володимиром Олександровичем. Будь ласка, кажіть просто - Володимире", - написав Зеленський.

Кажіть просто - Володимире: Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові 01

Саме на такому зверненні до себе Президент України Зеленський наполягав і під час проходу з парламенту в Адміністрацію президента після інавгурації.

Відео ТСН

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Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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