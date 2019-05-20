"Навіть цей парламент має піти красиво": Тимошенко підтримала розпуск Ради. ВIДЕО

Про це Тимошенко повідомила 20 травня у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Я вважаю, що парламент "напрацював" на дострокові вибори, не ухваляючи необхідні для країни закони. Наша команда цілком і повністю готова до дострокових парламентських виборів і, безсумнівно, ми в них візьмемо сильну участь, але ще цей парламент має зробити свою роботу", - сказала Тимошенко.

За її словами, Верховна Рада невідкладно має ухвалити новий закон про вибори, змінити всіх керівників силових відомств: Генпрокурора, главу СБУ, міністра оборони.

Також парламент має ухвалити закон про покарання за незаконне збагачення і зниження тарифів.

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"Хотіла б попередити всіх депутатів, виконати цю функцію - це важливо, тому що навіть цей парламент має піти красиво, а не корумпованим, лобістським, таким, що зрадив інтереси людей", - заявила очільниця "Батьківщини".

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.