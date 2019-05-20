Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
20.05.19 20:30

Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду. ВIДЕО

Харківський апеляційний суд відхилив скаргу міськради Харкова і дозволив залишити в центрі міста намет, в якому збирають допомогу українським військовим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське.Харків".

18 травня суд дозволив залишити намет зі збору допомоги військовим у центрі міста.

Раніше в центрі Харкова влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим.

Нагадаємо, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче прибрати з площі Свободи в центрі міста намет волонтерів і повернути одному з проспектів ім'я маршала СРСР Георгія Жукова.

Кадри рішення апеляційного суду

джерело - Фейсбук Катерини Яресько

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100