Харківська міськрада програла апеляцію стосовно намету в центрі міста - суд дозволив залишити волонтерську споруду. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське.Харків".
18 травня суд дозволив залишити намет зі збору допомоги військовим у центрі міста.
Раніше в центрі Харкова влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим.
Нагадаємо, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче прибрати з площі Свободи в центрі міста намет волонтерів і повернути одному з проспектів ім'я маршала СРСР Георгія Жукова.
Кадри рішення апеляційного суду
джерело - Фейсбук Катерини Яресько