Бутусов, Гриценко, було приблизно 6 осіб, яких "не треба брати" на ефіри, - гендиректор каналу 3S.tv Єлізаров. ВIДЕО

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

Розповідаючи про майбутній проект Савіка Шустера та переговори з інвесторами і власниками телеканалів, Єлізаров розказав про цензуру на українському телебаченні.

"Коли тобі дають багато грошей, отже чекай, що тобі дадуть десь палицею по голові, в темряві або зовні, не знаєш, як... Тому в цьому ключі філософське питання у нас з Савіком постійно стоїть - це ж наскільки люди змінилися світоглядно. Наскільки вони хочуть програму, яка, як "Свобода слова", коли ти запрошуєш всіх, кого хочеш, коли ти обговорюєш те, що хочеш і можливо тобі це не приємно на твоєму каналі, коли ти доповідаєш і там же ще отримуєш. Це питання ми зараз обговорюємо з людьми (представниками телеканалів. - Ред.), зустрічаємося, справді, і обговорюємо ці питання. Якщо люди до цього готові, ми зможемо вийти (в ефір. - Ред.). Якщо люди почнуть жити теорією десятирічної давності, "того не візьмеш, цього не запрошуй, з цим не говори"... - пояснив Єлізаров.

"Ось ти (головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. - Ред.) знаєш, що на тебе була чітка заборона під час подій військових влітку (у 2014 році. - Ред.), наприклад, на телеканали. Ось ми на собі це відчували. І коли ми тебе брали в ефір, ти був для нас величезною проблемою. Але з огляду на наші дружні відносини, нам давали команду "не брати Бутусова". Я кажу: "Я навіть до Савіка не піду говорити на цю тему, бо Юра наш друг і це треба для країни. Що він поганого зробив? Диверсант російський чи що?"- зазначив Єлізаров.

Читайте також: Всі українські олігархи-власники телеканалів зав'язані на Росії, - Шустер. ВIДЕО

Він уточнив, що було приблизно 6 осіб, кого "не треба брати", однак відмовився назвати інші прізвища "заборонених" гостей, і хто дзвонив із подібними проханнями.

"Ти (головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. - Ред.) був у такій темі, коли тебе не брали, і, напевно, ти це добре відчував, і ти знаєш, що ти приходив до нас на канал (3S.tv. - ред.)", - нагадав Єлізаров.

Савік Шустер уточнив, що не можна було запрошувати Порошенка, коли він ще не був президентом.

"За тієї влади (президента Віктора Януковича. - Ред.) Порошенка не можна було запрошувати, а Гриценка за всіх не можна було до речі (запрошувати) ... влад, і за тієї і за цієї. Довгожитель у цьому питанні він", - розповів Єлізаров.

"Подивіться наші програми, там ніколи не було, щоб хтось не прийшов. Обурювалися, звільняли, вимикали", - нагадав Шустер.

"Основне питання, коли ми зустрічаємося, це розуміння, наскільки власники телеканалів готові свої досягнення, свій телеканал покласти на "вівтар" служіння суспільству. Щоб це була боротьба спікерів, боротьба аргументів, а не просто "вимкнути" або "стерти" і людина не ходила і не говорила", - пояснив Єлізаров.

Нагадаємо, 15 січня 2016 року телеведучий Савік Шустер повідомив, що отримав повістку про виклик до слідчого управління фінансових розслідувань податкової інспекції у кримінальній справі. Податкова служба визнала підозрілим, що "Савік Шустер Студія" продала Національній телекомпанії України свої програми за ціною нижче ринкової (за 12 грн) і звинуватила студію в ухиленні від сплати податків. Студія оскаржила це рішення.

25 квітня Київський міський центр зайнятості анулював дозвіл Шустера на роботу в Україні під приводом, що він не повідомив, що в 2015 році проти нього було відкрито кримінальне провадження. Шустер заявив, що, переслідуючи "Савік Шустер Студію", Державна фіскальна служба "виконує замовлення людей, яким не вигідно, щоб на телеканалах лунала правда", а її глава Роман Насіров зводить із ним особисті рахунки.

13 червня суд скасував заборону Шустеру на працевлаштування в Україні. Наприкінці серпня податкова знову оштрафувала "Савік Шустер Студію". Студія оскаржила це рішення у всіх інстанціях.

У грудні 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував штрафні санкції, а наказ про проведення перевірки визнав законним. Студія подала касаційну скаргу на це рішення, щоб визнати перевірку податкової незаконною.

15 листопада 2018 року студія повідомила, що після трьох років судових тяганин Верховний Суд України прийняв остаточне рішення у справі "Савік Шустер Студія", скасувавши їй штраф податкової інспекції в 13 млн грн.