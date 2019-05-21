Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику. ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми йдемо в українську політику всерйоз і надовго. Ми хочемо впливати на владу, так чи інакше. Якщо довірять нам виборці, ми будемо за це відповідати. Ми готові брати на себе будь-яку відповідальність, в тому числі за формування уряду, пропонувати кандидатуру прем'єр- міністра. Ми не боїмося цього, в тому числі особисто я", - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук оголосив про участь своєї партії "Голос" на виборах до Верховної Ради. Музикант також представив кількох перших членів команди.