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21.05.19 00:01

Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику. ВIДЕО

Музикант Святослав Вакарчук заявив про готовність брати на себе відповідальність, беручи участь у політичному житті країни після обрання до Верховної Ради.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми йдемо в українську політику всерйоз і надовго. Ми хочемо впливати на владу, так чи інакше. Якщо довірять нам виборці, ми будемо за це відповідати. Ми готові брати на себе будь-яку відповідальність, в тому числі за формування уряду, пропонувати кандидатуру прем'єр- міністра. Ми не боїмося цього, в тому числі особисто я", - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук оголосив про участь своєї партії "Голос" на виборах до Верховної Ради. Музикант також представив кількох перших членів команди.

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