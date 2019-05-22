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22.05.19 15:08

Якби мені дали право на арешт, я б тисяч 20 заарештував першого ж дня, - мер Дніпра Філатов. ВIДЕО

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, чому на виборах підтримав Петра Порошенка, наскільки важлива реформа децентралізації, з якими муніципальними проблемами стикаються мери, а також про свої стосунки з олігархом Ігорем Коломойським і юристом, членом команди президента України Володимира Зеленського Андрієм Богданом.

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:15 "Регіональні барони", децентралізація і причини поразки Порошенка
7:44 Три запитання до президента Зеленського
10:36 Як продовжити реформу децентралізації, яких повноважень бракує на місцях
21:50 Проблема незаконного будівництва
24:38 Погана і хороша комунікація з суспільством, "племінниця" Коломойського, демократія в мерії, соцмережі
33:18 Стосунки з Ігорем Коломойським, Андрієм Богданом і Сергієм Березенком
37:45 Геннадій Корбан
45:40 Побажання новому президентові
47:25 Релігійний фронт конфліктів з Олегом Зінкевичем (владика Симеон)
52:05 Вплив Олександра Петровського
54:57 Контакти з посольством США
58:28 Головне досягнення в Дніпрі

1:01:48 Про можливу відставку і майбутні парламентські вибори

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