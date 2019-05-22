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22.05.19 14:47

Заліщук, Корнацький, Лещенко і Найєм вийшли з фракції БПП у Раді. ВIДЕО

Чотири депутати - Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм - вийшли з фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, відповідне оголошення зробила віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

Геращенко повідомила, що заяви про вихід з фракції БПП подали чотири народні депутати.

"До президії ВР надійшла низка найважливіших заяв. Перше, згідно з поданими заявами, повідомляю про вихід народних депутатів України Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка і Мустафи Найєма зі складу депутатської групи партії БПП в Раді", - сказала віце-спікер ВР.

Після цього спікер ВР Андрій Парубій закрив позачергове засідання парламенту.

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