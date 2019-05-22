"Національний Корпус" провів акцію-вимогу під стінами Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції сьогоднішніх подій під Верховною Радою на каналі політичної партії "Національний Корпус" в YouTube.

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За словами представників "Національного Корпусу", які сьогодні були присутніми на акції-вимозі, внесення відповідних змін до виборчого законодавства могло забезпечити довгоочікуване оновлення української політичної системи і дало б можливість потрапити до парламенту молодим та перспективним політикам.

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"Ми тут сьогодні, щоб озвучити вимогу всього українського суспільства, всіх молодих незаплямованих корупцією політиків. Лише зміни до Виборчого кодексу могли дозволити молодим обличчям, за спинами яких немає олігархів і великих грошей, потрапити до парламенту. Саме тому зменшення прохідного бар’єру, скасування мажоритарної системи та запровадження відкритих списків було таким необхідним. Це був би шанс на формування нового парламенту з молодих, дієвих та амбітних. Однак, очевидно, представникам існуючого політичного режиму це не потрібно. Вони не зацікавлені в якісних змінах у країні і намагаються таким чином просто утриматися при владі", – заявили представники політичної сили.

У "Національному Корпусі" також підтвердили інформацію про намір брати участь у дострокових парламентських виборах.

"Ми реальними справами довели українцям свою дієвість. Ми показали, що здатні відстоювати інтереси України не тільки на словах. Тому так: "Національний Корпус" йде на вибори і зробить усе, щоб в Україні нарешті з’явилася нова політична еліта, яка буде працювати на користь країни і людей", – прокоментували у політсилі.













