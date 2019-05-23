"На Вашу долю випадають найскладніші випробування", - Хомчак та Сирський привітали українських воїнів із Днем морської піхоти. ВIДЕО

Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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"Шановні бойової друзі! Щиро вітаю вас з професійним святом! Морська піхота України є унікальною за своїми завданнями і можливостями складовою Українського війська, яка притаманна тільки потужним арміям світу. Сучасна морська піхота України успадкувала кращі бойові традиції своїх славних пращурів. Морські десантні операції київських князів, запорізьких козаків, жертовність морських піхотинців армії УНР, мужність українців - морських піхотинців Другої світової війни стали взірцем військової доблесті та звитяги для нинішнього покоління захисників України. Незважаючи на всі труднощі у короткий в історичному вимірі час були відновлені і створені нові бригади і підрозділи, їм надійшло нове озброєння і техніка, у боях з російським агресором змужніла нова формація українських командирів, вільних від імперських духовних скреп, почалася різнобічна тісна співпраця з нашими союзниками та партнерами. І тому сьогодні морська піхота України є потужним і надійним інструментом відсічі ворогу", - йдеться в привітанні Хомчака.

"З нагоди свята висловлюю всьому особовому складу та ветеранам морської піхоти України щиру вдячність за самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах обстановки. У цей урочистий день бажаю вам, вашим рідним і близьким міцного флотського здоров’я, щастя, добробуту, натхнення та здійснення усіх планів і задумів. Нехай ваш бойовий девіз "Вірний завжди" зміцнює бойовий дух і рішучість української морської піхоти, а етос морського піхотинця й надалі слугуватиме духовним дороговказом на шляху до нових звершень і перемог. Слава морській піхоті! Слава Україні!" - резюмував глава Генштабу.

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"Від імені командування Об’єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю Вас із Днем Морської піхоти України. Не випадково, що 1918 року, у перший же місяць існування Української держави під керівництвом Павла Скоропадського, було прийнято рішення про формування бригади морської піхоти. А в 1992 році, за кілька місяців після референдуму про підтвердження Акта проголошення незалежності України, перші підрозділи морської піхоти склали присягу на вірність українському народові. Ваш рід військ завжди був і залишається гарантією суверенітету нашої держави. До Морської піхоти завжди вступали не просто воїни, а еліта з їх числа. Ваші завдання - серед найважчих. На Вашу долю випадають найскладніші випробування. Тому що Ви - серед найкращих. Морську піхоту бояться вороги! З морською піхотою рахується світ! Ви - сила, яку ніхто і ніколи не зможе ігнорувати! Співчуття та шана рідним і близьким морських піхотинців, які віддали у боротьбі за незалежність України найдорожче - своє життя. Ми ніколи їх не забудемо! Воїнам та ветеранам Морської піхоти дякую за надскладну службу, абсолютну самовідданість, героїзм, стійкість, і професіоналізм. Бажаю Вам міцного флотського здоров’я, удачі в бою, щастя в житті, злагоди в родині, успіхів у кар’єрі, а головне, щоби у Ваших рядах завжди було без втрат. Вірний завжди! Слава Україні!" - привітав морських піхотинців Сирський.