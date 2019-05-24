Порошенко взяв участь у форумі ГО "Солідарна справа громад": "Нова Україна потребує нової політики". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Facebook.

"Нова Україна потребує нової політики. Ці люди, які сьогодні зібралися на форумі громадської організації "Солідарна справа громад", тут для того, щоб творити нову українську політику", - заявив Петро Порошенко під час свого виступу.

Порошенко закликав об'єднатися всі демократичні сили для участі в парламентських виборах. Він заявив про необхідність створення нової партії з новою назвою і новою командою.

Під час виступу Порошенко заявив, що розуміє бажання Зеленського працювати з новим складом депутатів. Але в той же час він вважає указ нинішнього президента про розпуск парламенту порушенням Конституції.

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"Я цілком розумію бажання нового президента мати нову Верховну Раду. Однак, є Конституція, і демократія - це процедура і порядок. Інакше - хаос. Указ нового Президента про розпуск ВР - абсолютно неконституційний!", - заявив Порошенко.

При цьому він заявив, що готовий брати участь у виборах, якщо вони відбудуться.

"Політик, який боїться виборів - не політик. І ми не боїмося виборів, хоча у нас попереду важка робота в опозиції ... Ключ до об'єднання і перемогу - це оновлена ​​партія з оновленим керівництвом, з величезним представництвом громадськості, волонтерів, добровольців. Людей , які здатні діяти ефективно в нових умовах", - підкреслив п'ятий президент України.

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На форумі заплановано підписання меморандуму між партією "Солідарність" Порошенка і громадською організацією "Солідарна справа громад", повідомляє "theБабель".