Модернізована "Вільха" пройде держвипробування цієї осені, після чого очікуються поставки РСЗВ у ЗСУ, - "Укроборонпром". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу держконцерну, зараз підприємства "Укроборонпрому" вже завершують основні етапи випробувань модернізованих РСЗВ.

"Модернізації направлені на збільшення дальності польоту, підвищення точності, використання нових конструкторських рішень та матеріалів, що підвищує загальну ефективність цієї високоточної зброї", - цитує прес-служба главу "Укроборонпрому" Павла Букіна.

Як нагадують в держконцерні, згідно з планами військового держзамовника, держвипробування нових версій РСЗВ "Вільха", за підсумками яких очікується їх прийняття на озброєння ЗСУ, заплановані на серпень-жовтень поточного року.

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"Таким чином, українська армія вже найближчим часом може отримати модернізовані версії нової високоточної зброї, яка забезпечує знищення противника на дальності у 130 км першим пострілом", - зазначають у держконцерні, нагадуючи, що базова версія РСЗВ "Вільха" вже в серійному виробництві.

Як повідомлялося, днями на Одещині відбулися успішні випробування нових версій РСЗВ "Вільха" - "Вільха-М" дальністю 130 км і "Вільха-Р" з касетною бойовою частиною.