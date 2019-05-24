Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
24.05.19 17:56

Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщині поліція перевіряє повідомлення громадян про можливий підкуп виборців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, впродовж дня в поліцію надійшло 2 повідомлення від громадян про підкуп виборців у вигляді роздачі цукру одним із ймовірних кандидатів у народні депутати.

Читайте також: В Україні стартував процес зміни місця голосування на виборах у Раду, - ЦВК

Ці факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 160 КК України. В рамках відкритих кримінальних проваджень здійснюються невідкладні слідчі дії.

Видання "Перша смуга" повідомляє у свою чергу, що в усіх містах і районах Луганської області зі стартом передвиборчої кампанії почалася масова роздача цукру виборцям в обмін на паспортні дані і номери телефонів. На пакетах цукру в 5 кг у різних округах написано імена кандидатів від "команди Шахова" і "Нашого краю".

Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 01
Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 02
Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 03
Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 04Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини 05

Нагадаємо, з 24 травня 2019 року почалася парламентська виборча кампанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100