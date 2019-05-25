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25.05.19 11:51

Держпідприємства, митниця і рейдерство: Луценко розповів про джерела корупції та порівняв Україну з кораблем. ВIДЕО

Генеральний прокурор Юрій Луценко записав нове відео, в якому він розповідає про нинішні джерела корупції в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Луценко каже в відео, опублікованому в Facebook.

За словами Луценка, в Україні за період після Майдану правоохоронними органами були перекриті кілька джерел корупції. До них відносяться несправедлива процедура держзакупівель, фірми-прокладки і спільні підприємства в "Нафтогазі" і "тіньовий" доступ до ліцензій на видобуток нафти, газу, бурштину, піску.

Водночас в Україні є речі, які продовжують генерувати корупційні ризики. Це держпідприємства, митниця і рейдерство.

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"Закриття цих трьох дірок дозволить українському кораблю вийти в море", - резюмував Луценко.

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