Українка Ястремська перемогла на тенісному турнірі в Страсбурзі. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Федерації тенісу України.
.@D_Yastremska raises the @WTA_Strasbourg 🏆 pic.twitter.com/AxVjR0Ussd— WTA (@WTA) May 25, 2019
"У другому сеті Даяна вела - 5:3, подавала на матч за рахунку 5:4… Але Гарсія виграла чотири гейми поспіль і забрала сет (7:5). У десятому геймі вирішальної партії вже Ястремська була змушена відіграватися з матч-болів на власній подачі. Потім був тай-брейк, який одеситка провела просто бездоганно - 7:6 (7:3)", - йдеться в повідомленні.