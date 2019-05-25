Пішохідно-велосипедний міст відкрито в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку мера Києва Віталія Кличка.
"Цей міст планували побудувати ще понад 100 років тому, а ми це зробили! Активне будівництво тривало 5 місяців. Над зведенням моста працювали близько тисячі будівельників і фахівців, виготовляли необхідні матеріали", - написав Кличко.
Швейцарська компанія Leuppi & Schafroth Architekten звинуватила київську мерію в тому, що проект споруджуваного пішохідно-велосипедного переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка списано зі схожого проекту швейцарських архітекторів. У КМДА заявляють, що автором проекту є українська компанія - ТОВ "Проектні системи ЛТД".