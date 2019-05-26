Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового. ВІДЕО+ФОТО

Як видно з ролика, опублікованого дружиною президента Оленою Зеленською в Instagram, глава держави вийшов на сцену на початку концерту, привітався з публікою, але відразу з'явився новий ведучий Євген Кошовий і забрав у президента мікрофон, пише Цензор.НЕТ. Зеленський пішов дивитися концерт в зал.
Фото і відео з заходу ділилися й інші користувачі соцмереж.
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Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha)
Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor
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