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26.05.19 08:37

Зеленський почав концерт "Ліги сміху", а потім поцілував нового ведучого Кошового. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський відвідав зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", ведучим якої був раніше.

Як видно з ролика, опублікованого дружиною президента Оленою Зеленською в Instagram, глава держави вийшов на сцену на початку концерту, привітався з публікою, але відразу з'явився новий ведучий Євген Кошовий і забрав у президента мікрофон, пише Цензор.НЕТ. Зеленський пішов дивитися концерт в зал.

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Фото і відео з заходу ділилися й інші користувачі соцмереж.

 
 
 
 
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Публикация от 💚Ф̷̷̷а̷̷̷н̷̷̷ ̷З̷̷̷Е̷̷̷!̷̷̷ ̷ (@fan1liga_smeha)

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Зеленський почав концерт Ліги сміху, а потім поцілував нового ведучого Кошового 01
Скриншот: instagram.com/lastochkin_igor

 
 
 
 
 
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Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Зеленський почав концерт Ліги сміху, а потім поцілував нового ведучого Кошового 02
Фото: instagram.com/elenochka_bukharova

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