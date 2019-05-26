Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах. ВIДЕО

Про це він повідомив в інтерв'ю програмі "Факти тижня", передає Цензор.НЕТ.

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Гройсман зазначив, що партія Порошенка - не єдина, хто пропонував об'єднання.

"Такі пропозиції були і від президента, і я можу сказати, що багато політиків між собою говорили про можливості. Я вирішив, що я йтиму самостійно, і це рішення для мене є остаточним. Я вважаю, що ми просто різні", - заявив він.

Нагадаємо, з 24 травня 2019 року почалася парламентська виборча кампанія дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.

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