Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах. ВIДЕО

Про це він повідомив в інтерв'ю програмі "Факти тижня", передає Цензор.НЕТ.
Гройсман зазначив, що партія Порошенка - не єдина, хто пропонував об'єднання.
"Такі пропозиції були і від президента, і я можу сказати, що багато політиків між собою говорили про можливості. Я вирішив, що я йтиму самостійно, і це рішення для мене є остаточним. Я вважаю, що ми просто різні", - заявив він.
Нагадаємо, з 24 травня 2019 року почалася парламентська виборча кампанія дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.