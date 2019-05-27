"Ні" поліцейській державі, - під будівлею МВС відбулася акція через інцидент з активістами в Рівному. ВIДЕО

У сюжеті 5 каналу йдеться, що майже 30 осіб прийшли до будівлі міністерства, щоб висловити свою незгоду з діями правоохоронних органів у Рівному 25 травня, передає Цензор.НЕТ.

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"Дитину з плакатом беруть і виписують їй штраф про адміністративні правопорушення. Звичайно, вони ці гроші заплатять, але навіщо дитині таке в характеристиці, що фігуруватиме, що вона притягувалася до адміністративної відповідальності? У нас є Конституція України, згідно з якою ми маємо право на мирні зібрання, де ми не перешкоджаємо іншим людям", - зазначив активіст Олексій Пастернак.

Протестувальники тримали плакати "Назад у 2013?", ""Ні" поліцейській державі", "Стаття 39 маємо право", скандували ""Ні" політичним репресіям".

Нагадаємо, напередодні в центрі Рівного шістнадцятирічна дівчина і двадцятирічний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.

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