Керівники підрозділів протиповітряної оборони тренувалися відбивати напади противника на Донеччині, - Міноборони. ВIДЕО

"На Донеччині, в районі проведення операції Об’єднаних сил, з керівним складом підрозділів протиповітряної оборони бригад та оперативно-тактичних угруповань відбулось інструкторсько-методичне заняття з особливостей організації управління протиповітряною обороною з’єднання", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення на сайті Міноборони.

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Військові зімітували повітряний наліт на об'єкти частини і його знищення. Також учасникам заняття продемонстрували комплекс дій з управління підрозділами протиповітряної оборони під час реального нальоту засобу повітряного нападу.

Хід занять перевірив командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. По завершенні заходу він зауважив, що підрозділи протиповітряної оборони бригади показали готовність та спроможність виконувати свої завдання за призначенням, а також набули практичних навичок для дій з відбиття нападу повітряного противника.

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