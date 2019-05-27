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27.05.19 11:44

Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що можливий дефолт призведе до серйозних наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

"Навіть розмови про дефолт не додають стабільності і є доволі шкідливими... За три роки я не допустив у країні кризи... Дефолт - це глобальна криза, згадайте 90-ті роки. Я вважаю, що для українців криз уже вистачить. Від будь-яких дефолтів, які несуть за собою дуже серозні наслідки, в першу чергу постраждають українські пересічні громадяни. Мільйонери стануть мультимільйонерами, а люди будуть на межі виживання", - сказав він.

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Гройсман наголосив, що завдання держави на сьогодні - сумлінно обслуговувати борг і забезпечити зростання економіки.

Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт 01

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