Суд у режимі відеоконференції провів перехресний допит чотирьох свідків у справі екс-регіонала Єфремова. ВIДЕО

В ході засідання допитали колишнього керівника міліції Луганської області Володимира Гуславського, колишнього прокурора Луганської області Сергія Стося, екс-глави обласного управління СБУ Олександра Петрулевича і його заступника Олега Животова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

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Нагадаємо, Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст. 27, ст.341 Кримінального кодексу України.

Екс-регіонал обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської ОДА навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління СБУ в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінують організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державну зраду.

23 липня ГПУ почала заочне розслідування щодо соратників Єфремова - екс-нардепа С. Горохова і колишніх голів Луганської обласної ради В. Голенка, його першого заступника Є. Харіна, Луганського міського голови С. Кравченка і його першого заступника М. Пілавова.