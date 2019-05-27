Пошкоджені скляні елементи пішохідно-велосипедного моста відновили, - КМДА. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

Він висловив надію, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об'єкту. А подібні дії недоброзичливців більше не повторяться.

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Нагадаємо, 25 травня під час відкриття пішохідно-велосипедного моста в центрі Києва мер випробував скло на міцність разом з братом, легендою світового боксу, екс чемпіоном світу Володимиром Кличком. Вони обидва кілька разів підстрибнули, продемонструвавши, що скляна підлога витримує навантаження.

Мер запевнив, що 1 квадратний метр такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг.

Загальна вартість декількох об'єктів - моста, фонтану, підпірних стін та інших витрат - становить близько 400 млн гривень.

Наступного дня після відкриття з'явилися тріщини на захисному шарі скла-плівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Головна версія - акт вандалізму. Основне ж - загартоване скло - не постраждало.