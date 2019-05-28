Шуфрич приніс у ГПУ заяву з обвинуваченнями Порошенка й Турчинова в державній зраді, - Луценко. ВIДЕО

Це сталося в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

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"Останніми днями діячі минулого почали закидати нас десятками заяв про вчинення злочину. Одну з них я взяв із собою. Відомий пан Шуфрич приніс до Генпрокуратури заяву про вчинення Турчиновим і Порошенком злочину. За його заявою, вони посміли дати наказ військам стріляти в тих, хто окупував нашу землю, а отже, мусять відповісти, як він вважає, за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада", - сказав він.

Луценко вважає подання цієї заяви Шуфричем проявом реваншу. Генпрокурор зазначив, що заяви від представників режиму Януковича в правоохоронні органи - одна з причин, чому він не подав у відставку.

"Це не про Турчинова і не про Порошенка. Це про тисячі убитих і сотні тисяч синів, які пройшли фронт. Це спроба переписати історію і зробити злочинцями тих, хто любить і захищає свою країну. І я залишатимуся тут, попри те, що це не дуже популярна позиція, щоб ці заяви нічого не мали спільного із законом", - резюмував він.

Нагадаємо, 27 травня Юрій Луценко заявив, що планує піти у відставку після парламентських виборів.

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