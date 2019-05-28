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28.05.19 09:42

Чи порушив Зеленський Конституцію, достроково розпустивши Верховну Раду? ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 21 травня достроково припинив повноваження Верховної Ради. Президента звинуватили в порушенні Конституції, нібито він не мав права на розпуск парламенту. Все через невизначеність із розпадом парламентської коаліції. Чи призведе це до відставки Зеленського?

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня Президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

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