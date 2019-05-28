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28.05.19 09:43

Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові. ВIДЕО

В Азовському морі екіпажі малих броньованих катерів "Кременчук" та "Лубни" зі складу провели чергові навчальні маневри з практичним виконанням стрільб з кормового й носового артилерійських модулів.

Українські броньовані катери "Кременчук" та "Лубни" провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Зазначається, що навчання в морі проводилися за підтримки морської авіації. Для цього залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.

"Під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську ціль з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони та зв’язку", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважили в штабі, подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів та утримувати на належному рівні готовність морської компоненти Об'єднаних сил до реагування на розвиток подій у районі відповідальності.

Українські броньовані катери Кременчук та Лубни провели навчальні маневри зі стрільбами на Азові 01

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