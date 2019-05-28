"Сім'я - серце України": у Києві відбудеться Всеукраїнська хода на захист прав дітей та сімей. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

Захід відбувається у приміщенні Інституту Горшеніна за адресою Київ, вул. Мала Житомирська, 18-Б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

Учасники прес-конференції:

- Віталій Кривицький, головуючий у ВРЦіРО, єпископ Києво-Житомирської дієцезії, Римсько-Католицька Церква в Україні (РКЦ);

- Євстратій (Зоря) – заступник голови управління зовнішніх церковних зав’язків в Україні, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, Православна Церква України (ПЦУ);

- Олекса Петрів, митрофорний протоієрей, керівник департаменту зовнішніх зв’язків в Україні, Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ);

- Рустам Гафурі, шейх, заступник Муфтія України, Духовне управління мусульман України (ДУМУ);

- Анатолій Козачок, пeрший заступник старшого єпископа Української Цeркви Християн Віри Євангeльської (УЦХВЄ).

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Основні питання для обговорення:

1. Роль сім’ї в сучасному суспільстві. Якою має бути державна сімейна політика і чим можуть допомогти церкви і релігійні організації?

2. Що і кому потрібно робити, аби подолати такі проблемі, як зростання кількості розлучень, насильства в сім’ї, заохочення до абортів і сурогатного материнства.

3. Які небезпеки для сім’ї криються в гендерній ідеології?

4. Мета проведення щорічної Всеукраїнської ходи на захист прав дітей і сімей. Як відбуватиметься хода 8 червня 2019 року.

Організатори: Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. До складу ВРЦіРО входять 16 церков і релігійних організацій, серед яких православні, греко- і римсько-католицькі, протестантські та євангельські церкви, а також юдейське та мусульманське релігійні об’єднання й одна міжцерковна організація. З 06.03.2019 року черговим головуючим у ВРЦіРО став Віталій Кривицький, єпископ Римсько-Католицької Церкви в Україні, ординарій Київсько-Житомирський.

Нагадаємо, у 2018 році хода на захист прав дітей та сімей зібрала близько 10 000 учасників, які пройшли колоною від Михайлівської площі до будівлі ВР. Мета ходи – привернути увагу суспільства та влади до моральних і духовних основ сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка та жінки, необхідних для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей.