"Перший генерал": МВС опублікувало епізод з фільму "Слов'янськ. Початок війни" про загиблого 2014 року Сергія Кульчицького. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кульчицький загинув 29 травня 2014 року, коли разом з бійцями НГУ і МВС повертався на вертольоті з району Слов'янська. Вертоліт був підбитий російськими терористами. Робота над документальним фільмом ще триває.

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29 травня 2014 року на четвертому блокпосту поблизу міста Слов'янська Донецької області були розвантажені продукти харчування і проведена ротація особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, був обстріляний і підбитий терористами з ПЗРК. Бойовики, випустивши ракету, зникли в найближчому селі Билбасівка.

Під час падіння вибухнули паливні баки. В результаті катастрофи загинули 12 осіб - шість військовослужбовців Національної гвардії, включно з двома членами екіпажу, і шість представників спецпідрозділу МВС України.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України. Інші загиблі нагороджені орденом "За мужність" I ступеня (посмертно).

На честь загиблого генерала названий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану - "Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького".

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