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29.05.19 21:42

Опубліковано правила онлайн-голосування за Раду громадського контролю при НАБУ. ВIДЕО

Найближчим часом почнеться голосування за кандидатів до нового складу Ради громадського контролю НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НАБУ.

У повідомленні наголошується: "Завтра (30 травня) з 09:00 до 21:00 усі громадяни, які проживають на території України, матимуть змогу віддати свій голос за кандидатів.

Нагадуємо алгоритм дій.

Кожному виборцю для голосування відведено 15 хвилин. Для того, щоб зробити вибір, потрібно:
• перейти на сторінку голосування
• натиснути кнопку "Розпочати голосування", пройти тест та погодитися з умовами голосування;
• вказати електронну адресу — на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування;
• вказати номер мобільного телефону (український GSM-оператор), на який буде надіслано sms-повідомлення з кодом. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування;
• останній крок — обрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їх прізвищ і натиснути кнопку "Проголосувати".
Успіхів!"

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