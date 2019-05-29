Опубліковано правила онлайн-голосування за Раду громадського контролю при НАБУ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці НАБУ.
У повідомленні наголошується: "Завтра (30 травня) з 09:00 до 21:00 усі громадяни, які проживають на території України, матимуть змогу віддати свій голос за кандидатів.
Нагадуємо алгоритм дій.
Кожному виборцю для голосування відведено 15 хвилин. Для того, щоб зробити вибір, потрібно:
• перейти на сторінку голосування
• натиснути кнопку "Розпочати голосування", пройти тест та погодитися з умовами голосування;
• вказати електронну адресу — на неї буде надіслано код підтвердження, який необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування;
• вказати номер мобільного телефону (український GSM-оператор), на який буде надіслано sms-повідомлення з кодом. Цей код необхідно вписати у відповідне поле на сторінці голосування;
• останній крок — обрати кандидатів, поставивши позначки навпроти їх прізвищ і натиснути кнопку "Проголосувати".
Успіхів!"