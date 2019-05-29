Люди з оточення нардепа Деркача безкоштовно отримали 41,5 га землі в Конча-Заспі, - Bihus.Info. ВIДЕО

Як з'ясував журналіст програми "Наші гроші" Олександр Курбатов, формально 41,5 га заповідної землі в Пущі-Водиці вартістю десятки мільйонів доларів належать 4 особам, у трьох із яких міцні зв'язки з нардепом, інформує Цензор.НЕТ.

У Юрія Берка спільний бізнес із дружиною Деркача Оксаною Тереховою та його помічником Дмитром Ковальчуком. Антон Симоненко - нинішній помічник нардепа, чоловік Олени Миронюк - колишній помічник Деркача.

Сам Андрій Деркач, який за 21 рік у парламенті став найбагатшим нардепом від Сумщини, свій стосунок до заповідної землі заперечує.

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Віддала заповідні гектари в приватні руки Обухівська райдержадміністрація в 2010 році. Тоді цю землю поділили на 23 ділянки і безкоштовно виділили для 23 осіб, які мали вести особисте сільське господарство. У нинішній РДА кажуть, що про виділення цих земель нічого не знають і вважають це злочином. Серед тих, хто отримали наділи - в основному пов'язані з Деркачем люди: працівники належної йому ТРК "Ера", помічники, представники компаній-партнерів. Серед перших власників були Берко і Симоненко.

Ця ділянка, за даними журналіста, побила рекорд, що належить Юрі Єнакіївському, 35-гектарний маєток якого вважався найбільшим після Межигір'я Януковича.

Як повідомляє Олексій Курбатов, нардеп встиг "зробити подарунок" новому президенту України Володимиру Зеленському - дав привід для розпуску Верховної Ради. Саме він подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогами надати докази існування парламентської коаліції. Доказів не знайшлося. І врешті-решт саме це дало підстави вже новому президенту розпустити ВР.