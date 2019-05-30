Меморіал генералу Кульчицькому та 11 бійцям, які загинули на Донбасі в 2014 році, відкрили в Слов'янську, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Генерал-майор Сергій Кульчицький, начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління Нацгвардії України, перший за всю історію незалежності України генерал, який загинув під час виконання службових обов'язків. Солдат і генерал, людина, яка пішла на фронт разом зі своїми бійцями. І загинув він разом із ними", - сказав на відкритті голова МВС Арсен Аваков.

Меморіал загиблим відкрили на трасі Слов'янськ - Краматорськ, недалеко від місця падіння вертольота.

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Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, покладанням квітів та молитвою.

"29 травня 2014 ми виконували завдання за призначенням - доставка продуктів, води і ротація особового складу. Склали маршрут перельоту, виконали переліт на гору Карачун, провели там ротацію особового складу, виконали переліт на п'ятий блокпост, а після зльоту пролунав вибух, вертоліт втратив керування і сталася катастрофа, в якій загинули 12 наших військовослужбовців. Із сумом висловлюю співчуття рідним загиблих. Вони виконали свій військовий і громадянський обов'язок", - розповів Олександр Макеєнко, один із членів екіпажу, штурман, якому дивом вдалося вижити.

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Макеєнко розповів, що Сергій Кульчицький завжди прилітав до своїх підлеглих, щоб підтримати моральний дух бійців і особисто отримати інформацію.

Нагадаємо, генерал Сергій Кульчицький разом з іншими 11 військовими загинув 29 травня 2014 роки після вильоту з гори Карачун у міста Слов'янська в Донецькій області. Вертоліт Мі-8, в якому були військові, збили підтримувані Росією бойовики.









