Указ про дострокові вибори неконституційний: відомі юристи оприлюднили аргументи для Конституційного Суду. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр політико-правових реформ.

Видавши цей Указ, йдеться у зверненні, Президент порушив низку положень Конституції. Ініціатори звернення підкреслюють, що у Володимира Зеленського на момент видання Указу (21 травня 2019 року) не було законних підстав оголошувати про розпуск Верховної Ради. У тексті звернення перераховані правові аргументи на користь висновку авторів про те, що Президент Зеленський "перевищив свої конституційні повноваження, чим порушив частину першу статті 8, частини другої статті 19, пункт 8 частини першої статті 106 Конституції України".

"Президент України розпочав виконання своїх повноважень з порушення Конституції України. Як свідчить досвід, відсутність належної і своєчасної реакції політикуму і Конституційного Суду України на антиконституційні дії Президента заохочуватимуть його до подальших порушень конституційного правопорядку", - йдеться у зверненні відомих юристів.

Автори звернення закликають суддів Конституційного Суду України якомога швидше розглянути конституційне подання щодо Указу про розпуск ВР, спираючись на наведені факти і правові аргументи.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗВЕРНЕННЯ (з підписами):

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" 21 травня 2019 року №303/2019. 62 народних депутатів України внесли конституційне подання до Конституційного Суду України щодо конституційності цього Указу Президента. Конституційний Суд України 29 травня 2019 року відкрив провадження за цим поданням.

Ми, науковці, експерти і практики в галузі конституційного права, вважаємо своїм обов’язком оприлюднити факти і правові аргументи щодо конституційності зазначеного Указу Президента України:

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 106 Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, у випадках, передбачених частиною другою статті 90 Конституції, якщо: 1) протягом одного місяця ВРУ не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад КМУ; 3) протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись. Лише у конституційно визначених випадках недієздатності законодавчого органу Президент має право припиняти повноваження Парламенту. При цьому дострокове припинення повноважень Парламенту є правом, а не обов’язком Президента. Конституція України не допускає можливості припинення повноважень Парламенту з політичних причин, таких як низька суспільна довіра до Парламенту чи вигідність одній чи кільком політичним партіям провести вибори швидше ніж передбачено Конституцією. Разом з цим частина п’ята статті 90 Конституції встановлює, що повноваження ВРУ не можуть бути достроково припинені Президентом в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради або Президента. В Указі Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" міститься посилання на номери статей Конституції, в тому числі на пункт 1 частини другої статті 90 Конституції України, тобто на неспроможність Верховної Ради протягом одного місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій сформувати коаліцію. У той же час Голова ВРУ оголосив про припинення діяльності коаліції "Європейська України" 17 травня 2019 р. у зв’язку з виходом із коаліції депутатської фракції Політичної партії "Народний фронт". При цьому положення пункту 7 Угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" пов’язують припинення існування коаліції саме з такими подіями, що відбулися 17 травня у Парламенті. Інших офіційних повідомлень від керівників фракцій, які входили до коаліції, керівників Парламенту чи Президента України про припинення існування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, які б могли стати початком відліку визначеного Конституцією місячного строку для створення чи відновлення коаліції, за період роботи 8-ого скликання ВРУ не було. Указ Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" з’явився 21 травня 2019 року, тобто на п’ятий день відсутності коаліції в Парламенті. Проте повноваження достроково припиняти повноваження Парламенту у Президента виникають лише через місяць після припинення існування коаліції у Парламенті. При цьому Указ Президента не містить обґрунтування щодо настання жодного випадку недієздатності Парламенту, передбаченого в статті 90 Конституції України, отже не відповідає принципу правової визначеності, що є елементом верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України. Обґрунтування цього Указу низькою суспільною довірою до Парламенту, як було публічно зазначено Володимиром Зеленським, чи тим, що "коаліції не було вже давно", як пояснюють політичні прихильники Президента, є політичними аргументами, але не можуть вважатися правовими оскільки не передбачені Конституцією України.

Вищенаведені факти і правові аргументи дають підстави стверджувати, що Президент України Володимир Зеленський видав Указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 р. № 303/2019 з перевищенням своїх конституційних повноважень, чим порушив частину першу статті 8, частину другу статті 19, пункт 8 частини першої статті 106 Конституції України.

Будучи за Конституцією України (стаття 102) гарантом додержання Конституції, Президент України почав виконання своїх повноважень з порушення Конституції України. Як свідчить досвід, відсутність належної та вчасної реакції політикуму та Конституційного Суду України на антиконституційні дії Президента будуть заохочувати його до подальших порушень конституційного правопорядку.

У зв’язку з цим закликаємо суддів Конституційного Суду України якнайшвидше розглянути конституційне подання 62 народних депутатів, спираючись на наведені факти і правові аргументи та беручи до уваги інтерес суспільства і держави в суворому дотриманні принципів демократії та верховенства права.

Відкрите звернення підписали:

Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор Києво-Могилянської академії, Надзвичайний і Повноважний посол

Микола Козюбра, суддя Конституційного Суду України (1996-2003), професор Києво-Могилянської академії

Віктор Шишкін, суддя Конституційного Суду України (2006-2015)

Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства

Ігор Коліушко, голова Правління Центру політико-правових реформ

Юлія Кириченко, член Правління Центру політико-правових реформ

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