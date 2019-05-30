З 2016-го Україну втягнули в брудну гру - нас чекає "бумеранг", який вдарить по країні, - Холодницький про втручання у вибори в США. ВIДЕО

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00:17 Справа колишнього народного депутата України Дмитра Крючкова, позов проти вищих посадових осіб України

14:05 Гучні справи в українській енергетиці

16:19 "Газова справа" народного депутата України Олександра Онищенка

21:37 Справа "ПриватБанку"

29:50 "Рибки Холодницького", заяви міжнародних партнерів про перезавантаження САП

33:55 Боротьба антикорупційних органів НАБУ і САП

36:27 Антикорупційний суд

41:01 Справа Манафорта, роль глави НАБУ Артема Ситника, записи нардепа Борислава Розенблата

45:18 Стосунки з директором НАБУ Артемом Ситником

46:46 Справа заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розкраданні 149 мільйонів гривень при закупівлі пального для Міноборони

53:55 Справа начальника Центрального бронетанкового управління генерал-майора Юрія Мельника

55:18 Скільки справ довелося закрити антикорупційним органам

56:22 Справа Укроборонпрому/Гладковського

1:04:28 Вибори президента США і роль України: Трамп, Байден, Злочевський, Ситник

1:11:33 Ефективність обшуків

1:14:10 Справи Євгенія Шевченка, що співпрацював з НАБУ, і директора "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса