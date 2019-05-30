З 2016-го Україну втягнули в брудну гру - нас чекає "бумеранг", який вдарить по країні, - Холодницький про втручання у вибори в США. ВIДЕО

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00:17 Справа колишнього народного депутата України Дмитра Крючкова, позов проти вищих посадових осіб України
14:05 Гучні справи в українській енергетиці
16:19 "Газова справа" народного депутата України Олександра Онищенка
21:37 Справа "ПриватБанку"
29:50 "Рибки Холодницького", заяви міжнародних партнерів про перезавантаження САП
33:55 Боротьба антикорупційних органів НАБУ і САП
36:27 Антикорупційний суд
41:01 Справа Манафорта, роль глави НАБУ Артема Ситника, записи нардепа Борислава Розенблата
45:18 Стосунки з директором НАБУ Артемом Ситником
46:46 Справа заступника міністра оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розкраданні 149 мільйонів гривень при закупівлі пального для Міноборони
53:55 Справа начальника Центрального бронетанкового управління генерал-майора Юрія Мельника
55:18 Скільки справ довелося закрити антикорупційним органам
56:22 Справа Укроборонпрому/Гладковського
1:04:28 Вибори президента США і роль України: Трамп, Байден, Злочевський, Ситник
1:11:33 Ефективність обшуків
1:14:10 Справи Євгенія Шевченка, що співпрацював з НАБУ, і директора "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса