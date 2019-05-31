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31.05.19 10:47

"Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО. ВIДЕО

Найманка російських бойовиків "ДНР" Лілія Миколаєва, яка служить у медслужбі терористів, розповіла, що деякі жителі окупованих територій "неадекватно" реагують на людей у ​​формі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона зізналася, що з такою поведінкою мирних жителів її "колеги" часто стикаються, наприклад, у громадському транспорті, а вона сама вважає за краще їхати додому в цивільному одязі.

"Не дуже адекватно реагують деякі на військову форму. З якоюсь злістю. Ніби ми робимо щось погане... Додому я їду в цивільному - відпочити хочеться від цього всього. А хлопці їдуть у формі і не раз були випадки, коли мирні жителі починають: "Ось, ті обстрілюють наші будинки через вас...". Негатив люди виплескують на військових", - розповідає найманка російських окупантів.

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