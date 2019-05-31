Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій. ВIДЕО

"Ми вчора почули, як знову представники президента, члени його команди говорять про те, що потрібно скасувати закон про мову, скасувати квоти, скасувати декомунізацію, і, на жаль, це стає для них звичайною політикою. То я хочу сказати - і від імені Верховної Ради, і уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами горітиме", - сказав Парубій на засіданні парламенту в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Ми не дозволимо ні скасувати закон про мову, ні скасувати квоти, ні скасувати декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато синів і дочок України поклали за це свої життя. Тому нам потрібно об'єднуватися перед тими викликами, які стоять перед Україною. Потрібно стояти пліч-о-пліч. І я впевнений: реванш не пройде", - наголосив спікер.

Парубій із жалем зазначив, що Україна нині переживає важкі часи, і "криза, пов'язана з діями президента, і вчорашнє оприлюднення стенограми це підтвердило".

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Як повідомлялося, співвласник групи "Квартал 95" Борис Шефір в інтерв'ю інтернет-виданню "Детектор Медіа" висловив думку, що потрібно зменшити частку мовних квот на телебаченні та радіо, а також скасувати закон про мову й "ухвалити нормальний закон".