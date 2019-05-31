"Інакше люди злякаються і не полетять", - російський "Аерофлот" на своєму сайті замінив назву Sukhoi Superjet 100 на "регіональний літак великого розміру". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідає у своєму блозі російський політик Олексій Навальний.

"У нормальній ситуації, що має статися? Як нещодавно "Боїнги" падали ... Два літаки розбилися. Після чого компанія "Боїнг" визнала, що це в них якась неполадка. Були припинені польоти "Боїнгів"... Компанія щось там лагодила і потім повернула літаки назад на ринок. Здавалося б, доволі очевидно, що в нас треба зробити так само. Поки триває дискусія, триває розслідування, ми, для того, щоб людей не наражати на небезпеку, про всяк випадок припиняємо польоти, потім намагаємося доробити літак, повертаємо його на ринок. Логічно? Логічно. Що робить креативний мозок російського шахрая? Якщо ви зараз зайдете на сайт "Аерофлоту" ... Раніше, коли ви купували квиток, там було написано назву літака - "Боїнг", "Аеробус", Сухий Суперджет-100. Зараз вони змінили назву і там тепер написано не Сухий Суперджет-100, а регіональний літак великого розміру... Вони визнають, що якщо вони напишуть "Сухий Суперджет", то люди злякаються і не полетять або відчуватимуть дискомфорт, але водночас літак з польотів не знімають", - розповідає Навальний.

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