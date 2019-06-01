Окупанти продовжують розміщувати поблизу житлових будинків на Донбасі військові позиції і важке озброєння, - ОБСЄ. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter СММ ОБСЄ.

Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 1, 2019

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"Військові позиції і важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки", - йдеться в повідомленні.