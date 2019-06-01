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01.06.19 19:52

Окупанти продовжують розміщувати поблизу житлових будинків на Донбасі військові позиції і важке озброєння, - ОБСЄ. ВIДЕО

Безпілотники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) фіксують важке озброєння поблизу житлових будинків на Донеччині.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter СММ ОБСЄ.

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"Військові позиції і важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки", - йдеться в повідомленні.

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