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01.06.19 21:20

Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, втрат немає, - прес-центр ОС. ВIДЕО

Російської-окупаційні війська 1 червня із півночі до 18:00 тричі порушили режим тиші в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр Об'єднаних сил, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Павлополя (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Верхньоторецька (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), поблизу Авдіївки (зі стрілецької зброї).

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Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 31 травня найманці російсько-терористичних військ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців мають поранення.

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