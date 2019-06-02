Українські воїни під час навчань знищили "ворожий десант" на Приазов'ї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"За легендою планових навчань, наш протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та виділеної авіації "знищував" першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону", - йдеться в повідомленні.

Водночас військовослужбовці нагадують про те, що українське Приазов'я залишається ласим шматком для військової агресії РФ, тому Об'єднані сили, виконуючи щоденні бойові завдання на гарячих ділянках фронту, одночасно готуються до дій "за всіма імовірними оперативно-тактичними сценаріями".

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