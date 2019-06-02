На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє прес-центр ДСНС Дніпропетровської області.

Зазначається, що унаслідок шквального пориву вітру, грози і сильного дощу на місці проведення етно-рок-фестивалю Kozak Fest (с.Жовтоолександрівка) обвалився дах, частково пошкоджено сцену. Через це загинула одна людина (1971 р.н.), дві людини постраждали (жінка, 1967 р.н., зазнала перелому ноги, її госпіталізували; у чоловіка, 1978 р.н., перелом ступні).

"Рятувальники витягли 53 легкові автомобілі і врятували 135 осіб", - повідомили в ДСНС.

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Напередодні музикант Дмитро Шуров на своїй сторінці в Instagram написав, що через страшний ураган "на фестивалі обвалився дах сцени" і "можуть бути постраждалі".

Він додав, що тисячі людей "намагаються покинути фестиваль під стіною дощу".

"Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими і здоровими, бережіть себе і близьких", - написав Шуров.

Сьогодні організатори повідомили, що етно-рок-фестиваль Kozak Fest скасував всі заходи, які було заплановано на неділю, 2 червня.

"Друзі, на жаль, ми змушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які було заплановано на сьогодні, 2 червня, скасовано. Всю ніч команда KOZAK Fest намагалася ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше", - йдеться в повідомленні на сторінці організаторів фестивалю у Facebook у неділю вранці.

Вони висловили вдячність співробітникам поліції, полку "Дніпро-1" і ДСНС за "чітку і злагоджену роботу".

"Ми перепрошуємо гостей фестивалю, яким так і не вдалося сповна насолодитися справжньою якісною українською музикою. Сподіваємося на розуміння. До зустрічі наступного року", - додали організатори.