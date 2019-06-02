У Харкові активісти влаштували "коридор ганьби" учасникам з'їзду партії Кернеса і Труханова, а потім звалили погруддя Жукова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", активісти низки партій і рухів (серед них, зокрема, "Національний корпус", "Фрайкор", "Правий сектор", "Антикорупційний блок учасників АТО" тощо), які зібралися раніше перед Палацом спорту, влаштували "коридор ганьби" тим, хто прямував до Палацу спорту на з'їзд партії "Довіряй справам" (так звана "партії мерів" з участю міських голів Харкова та Одеси - Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова).

Коли через нього проходять учасники з'їзду, їм кричать: "Ганьба", "Кернес, відпусти кріпаків", "Сепар"...

Також були випадки, коли деякі активісти бризкали фарбою з балончиків на делегатів з'їзду, які йдуть "коридором", і розливали червону фарбу. Останнє, пояснюють активісти, символічно і показує, що на тих, хто проходить на з'їзд, - кров.

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Через деякий час частина активістів попрямувала до погруддя Жукова, що стоїть за декілька сотень метрів від Палацу спорту. За ними послідували правоохоронці, які забезпечують правопорядок у районі Палацу спорту, і спробували перешкодити поваленню пам'ятника, проте їм це не вдалося.

На постамент, де раніше стояло погруддя, активісти встановили державний прапор України.