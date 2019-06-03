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03.06.19 10:24

Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

На кордоні з Польщею прикордонники виявили автомобіль, водій якого переробив транспортний засіб і сховав у паливному баку понад 12 кг бурштину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Близько 6.00 в пункт пропуску "Рава-Руська", що у Львівській області, на виїзд з України прибув автомобіль "Фольксваген". Для перетину кордону водій, громадянин України, обрав смугу руху "зелений коридор", тим самим демонструючи, що не має заборонених предметів. Однак під час спільного з представниками митниці огляду прикордонники Львівського загону виявили в транспортному засобі каміння необробленого бурштину. "Сонячне каміння" чоловік приховував у переробленому баку свого авто.

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Всього прикордонники вилучили зі схованки понад 12 кілограмів бурштину.

Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 02
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 03
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 04
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 05
Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба 06
Фото: прес-служба Держприкордонслужби

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