Тука щодо провокаційного відео з анексією Буковини Румунією: Автори цієї агітки - вихідці з РФ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямий" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Наскільки я розумію, авторами цієї агітки є вихідці з РФ. Відверто кажучи, я очікував більш дієвої реакції від уряду Молдови, бо Україна реагує адекватно. Такі провокативні відео можуть викликати реакцію серед наших сусідів, серед яких є прибічники відновлення великої румунської імперії. Я не думаю, що це може вийти на найвищий рівень, але спецслужби Румунії, Молдови та України мають співпрацювати, бо це шкодить усім трьом країнам", - сказав він.

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Нагадаємо, 26 травня на Youtube з'явилося нетривале провокаційне відео про нібито захоплення Буковини Румунією під назвою "Румунсько-українська війна 2022".